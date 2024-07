Puglia, commerciante 48enne sorprende ladro nel suo negozio e lo insegue, ma si sente male e muore

0 Condivisioni acebook Twitter

Manfredonia, commerciante muore inseguendo un ladro

Tragico evento nel Foggiano

Un commerciante di 48 anni, Afzal Muhammad, è deceduto mentre inseguiva un ladro nel suo negozio di bigiotteria a Manfredonia, in provincia di Foggia. La tragedia è avvenuta nella tarda mattinata di domenica 14 luglio. Afzal Muhammad, di nazionalità pakistana, si era trasferito in Puglia dove aveva aperto un piccolo negozio di bigiotteria e cover per telefoni cellulari.

L’incidente si è verificato mentre Muhammad era al lavoro nel suo negozio. Secondo le prime ricostruzioni basate sulle testimonianze dei presenti, intorno a mezzogiorno il commerciante ha sorpreso un giovane intento a rubare nel suo negozio. Secondo alcuni parenti che hanno assistito alla scena, il ladro si è dato alla fuga con la merce rubata. Muhammad ha tentato di inseguire il malvivente, ma si è accasciato al suolo per un malore subito dopo.

Interventi e indagini delle autorità

Nonostante i soccorsi immediati da parte del personale del 118, allertato da passanti e amici, i tentativi di rianimare Afzal Muhammad sono stati vani e il commerciante è stato dichiarato morto poco dopo. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale e i Carabinieri, che hanno ritrovato la merce rubata in una fontana poco distante dal punto in cui Muhammad è crollato.

Il ladro è riuscito a fuggire, ma potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona, i cui video sono ora al vaglio degli inquirenti. La tragedia ha profondamente colpito i parenti dell’uomo e la comunità pakistana, accorsa sul posto. Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha espresso vicinanza ai familiari della vittima e alla comunità pakistana, intervenendo sul luogo dell’accaduto.

