Infermiere prosimo alla pensione investito e ucciso da un automobilista, si chiamava Sebastiano Schillaci

Incidente mortale a viale Marconi: muore Sebastiano Schillaci, infermiere prossimo alla pensione

Travolto mentre aspettava l’autobus

Sebastiano Schillaci, sessantotto anni, è stato tragicamente travolto e ucciso da un’auto su viale Marconi mentre si recava al lavoro per il suo turno presso l’ospedale San Camillo Forlanini. L’incidente è avvenuto sabato 13 luglio. Schillaci, che tra qualche settimana sarebbe andato in pensione, è stato investito da un automobilista che ha perso il controllo del veicolo, finendo a tutta velocità sui passeggeri in attesa alla fermata dell’autobus. Purtroppo, ogni tentativo di soccorso è stato vano: Schillaci è morto sul colpo. Molto conosciuto nel quartiere dove viveva da anni, oggi fiori e biglietti sono stati deposti sul luogo dell’incidente in sua memoria.

Messaggi di cordoglio e dettagli dell’incidente

Schillaci lavorava da anni nel reparto del pronto soccorso urologico del San Camillo Forlanini, che ha espresso il proprio cordoglio con una breve nota: “L’azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini esprime cordoglio per la morte dell’infermiere Sebastiano Schillaci. La direzione e tutti i colleghi sono vicini alla sua famiglia e agli amici in questo momento di grande dolore.”

L’incidente è avvenuto intorno alle 6:00 di ieri, all’altezza del civico 250 di viale Marconi, dove Schillaci stava aspettando l’autobus. Una Fiat 500, guidata da un giovane di 26 anni di nazionalità turca, è piombata sulla fermata. Il conducente è stato fermato e sottoposto ai test di rito; ora rischia un’accusa per omicidio stradale, poiché si ipotizza che stesse correndo ben oltre i limiti di velocità consentiti quando ha perso il controllo del mezzo.