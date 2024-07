Roma, travolte da un’auto due donne, muore la madre, la figlia è gravissima

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente alla Balduina: madre muore, figlia in condizioni critiche

Terribile scontro nella notte a Roma

Due donne sono state travolte nella serata di ieri, domenica 14 luglio 2024, a Roma, nel quartiere Balduina, situato nel quadrante nord-ovest della capitale. Mentre si trovavano per strada, un’automobile, una Renault Megane Scenic, le ha investite con un impatto violentissimo. Le due donne sono rimaste in condizioni critiche e sono stati immediatamente allertati i soccorsi. La madre, un’anziana di 89 anni, è morta poco dopo l’arrivo in ospedale, mentre la figlia, di 57 anni, è ancora in gravi condizioni.

Dinamica dell’incidente e intervento dei soccorsi

L’incidente è avvenuto intorno alle 23:30 in via Appiano, vicino a piazzale delle Medaglie d’Oro. Dopo lo scontro, le due donne sono state trasportate d’urgenza rispettivamente all’ospedale San Camillo e al policlinico Agostino Gemelli. La madre è deceduta poco dopo essere stata ricoverata, mentre la figlia si trova ancora in condizioni critiche.

Al volante dell’auto c’era un uomo di 33 anni che si è subito fermato per prestare soccorso e ha allertato i servizi di emergenza. Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, intervenuti con il VII Gruppo Appio, hanno effettuato i rilievi del caso e posto sotto sequestro il veicolo coinvolto. Poco dopo, sul luogo dell’incidente, sono arrivati anche gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che hanno trasportato le due donne nei rispettivi ospedali.