Meteo, in arrivo nuova ondato di calore, domani 12 sono le città in allerta rossa

0 Condivisioni acebook Twitter

Italia in allerta: nuove ondate di calore in arrivo

Settimana bollente con l’Anticiclone Africano

È iniziata un’altra settimana di temperature estremamente elevate per l’Italia, con l’Anticiclone Africano che continua a dominare il clima. Nei prossimi giorni, da Nord a Sud, il paese sperimenterà condizioni di tempo stabile e soleggiato, accompagnate da temperature significativamente superiori alla norma. Per domani, martedì 16 luglio, il Ministero della Salute ha emesso un’allerta bollino rosso per numerose città a causa delle ondate di calore.

12 città in allerta massima

Saranno ben 12 le città italiane che domani, 16 luglio, saranno caratterizzate dal livello di allerta massimo, con possibili effetti negativi sulla salute anche delle persone sane e attive, oltre ai gruppi a rischio come gli anziani. Le temperature raggiungeranno picchi di 40/42 gradi al Sud e in Sicilia, mentre anche al Nord si prevede un aumento significativo della colonnina di mercurio e dei livelli di umidità.

Le 12 città da bollino rosso per domani sono: Viterbo, Trieste, Rieti, Roma, Perugia, Pescara, Firenze, Frosinone, Latina, Ancona, Bologna e Campobasso. Queste città erano già state interessate dalla stessa allerta oggi, un fatto che aggrava ulteriormente i rischi per la popolazione.