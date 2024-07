Misteriosa morte di un noto chef sullo yacht del magnate arabo: aveva 41 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un’improvvisa morte scuote la comunità di Ponso, nella Bassa padovana. Lo chef Paolo Bellamio, 41 anni, è morto per un malore nella notte tra lunedì e martedì.

Paolo Bellamio, 41 anni, noto chef di Ponso, è stato trovato senza vita nella cabina dell’imbarcazione su cui lavorava, appartenente a una figura di spicco del mondo arabo. La nave si trovava al largo di Jeddah, in Arabia Saudita. La tragica scoperta è stata fatta dai suoi colleghi, preoccupati perché Paolo non era sceso in cucina puntualmente come di consueto.

Paolo Bellamio era uno chef di fama internazionale. Dopo aver lavorato nelle Baleari, si era trasferito a Dubai, dove aveva consolidato una carriera di successo. Nonostante il successo all’estero, Paolo non dimenticava le sue radici e tornava spesso a Ponso. La sua morte ha lasciato un vuoto nella comunità e nella sua famiglia.

Paolo lascia la moglie Grace, le figlie Valentina e Angela, i fratelli Simone e Francesco e la madre Giorgia. La sua salma sarà riportata in Italia nei prossimi giorni per i funerali. La comunità di Ponso si unisce nel dolore per la perdita di un concittadino tanto stimato e amato.