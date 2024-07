Paura per Enrico Testa, caporedattore di Rai Sport, morso da un ragno violino, subito ricoverato d’urgenza

0 Condivisioni acebook Twitter

Paura per Enrico Testa, caporedattore di Rai Sport, morso da un ragno violino

Grande spavento per Enrico Testa, caporedattore centrale di Rai Sport, che è stato morso da un ragno violino nel giardino della sua villa a Sacrofano. Il giornalista, resosi conto subito della gravità della situazione, si è recato immediatamente in ospedale dove è stato sottoposto a una terapia urgente per evitare conseguenze peggiori causate dal veleno. La notizia è stata riportata da Il Messaggero.

“Ero intento ad aprire uno scatolone quando ho sentito un pizzico nella parte alta della schiena e ho notato il ragno”, ha raccontato Testa al quotidiano romano. “Poi, su consiglio della mia compagna, ho allertato il 118”.

In ospedale, i medici gli hanno aspirato il veleno e somministrato cortisone e antistaminici. Nonostante l’intervento tempestivo, Testa continua a non sentirsi bene e gli ci vorranno almeno 48 ore per riprendersi completamente. Tuttavia, grazie al rapido intervento medico, non dovrebbe avere conseguenze gravi.

Il ragno violino: una minaccia nascosta

Il ragno violino, noto scientificamente come Loxosceles rufescens, è una specie autoctona in Italia e abbastanza diffusa su tutto il territorio nazionale. Questo aracnide non tollera le basse temperature e cerca il calore, motivo per cui in inverno può nascondersi nelle case, preferendo fessure di porte e finestre. Durante l’estate, è più probabile trovarlo nei giardini, grazie alle temperature più elevate.

Le dimensioni del ragno violino variano dai 7 millimetri per i maschi ai 9 millimetri per le femmine, e si distingue per le zampe lunghe e un segno sul dorso che ricorda la forma di un violino. Il suo veleno è estremamente pericoloso per l’uomo e, in alcuni casi, può risultare fatale. In caso di morso, è fondamentale chiamare immediatamente il centro antiveleni o recarsi al più vicino ospedale per ricevere le cure necessarie.