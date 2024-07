Meteo, previsto Weekend infuocato, con caldo torrido in diverse città, il picco domenica con 40°

0 Condivisioni acebook Twitter

Weekend infuocato in arrivo: torna il caldo torrido dell’anticiclone africano Caronte

L’ondata di caldo estivo non dà tregua: il fine settimana appena iniziato sarà segnato dal ritorno dell’anticiclone africano Caronte, che riporterà temperature roventi nel Mediterraneo centrale e in Italia. Come confermato dal colonnello Giuliacci nelle sue previsioni meteo per Fanpage.it, ci attendono punte fino a 40 gradi.

Sole e caldo intenso da Nord a Sud

Questo weekend sarà caratterizzato da un cielo prevalentemente sereno su tutto il territorio nazionale, con qualche eccezione di instabilità nelle zone alpine e, più sporadicamente, lungo l’Appennino. Le temperature sono destinate a salire, così come i livelli di umidità. Da domenica 28 luglio, l’afa si farà sentire su tutta la penisola, dalla Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige fino alla Sicilia.

Sabato 27 luglio: sole e temperature fino a 35°C

La giornata di sabato vedrà un inizio sereno su quasi tutta l’Italia. Nel pomeriggio, nubi variabili e irregolari interesseranno le zone montuose, portando brevi temporali di calore sulle Alpi e sull’Appennino centrale tra le Marche meridionali e l’Abruzzo. Le coste e le pianure rimarranno ben soleggiate.

Le temperature massime raggiungeranno i 35°C al Sud e nelle città di Firenze e Terni, mentre si attesteranno sui 34°C a Roma e Napoli. Questi valori, seppur elevati, rientrano nella norma del solleone estivo in Italia.

Domenica 28 luglio: picchi di calore fino a 40°C

Domenica sarà una giornata dominata dall’alta pressione, con condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Si tratta della quinta ondata di calore dell’anno, con temperature massime che supereranno i 31-32 gradi e picchi fino a 40 gradi. La ventilazione sarà scarsa su gran parte del territorio, con venti moderati solo nel Canale di Sardegna.

Una perturbazione in transito oltre le Alpi potrebbe portare a un aumento dell’instabilità atmosferica con alcuni rovesci o temporali nelle regioni alpine.