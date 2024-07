Incidente col barbecue, Rosalia viene avvolta dalle fiamme, muore a 49 anni dopo un mese d’agonia

0 Condivisioni acebook Twitter

Rosalia Cancemi, vittima di un incidente col barbecue, muore dopo un mese di agonia

Non ce l’ha fatta Rosalia Cancemi, la donna di Favara coinvolta in un tragico incidente domestico con il barbecue. È deceduta nelle ultime ore all’ospedale Cannizzaro di Catania dove era ricoverata.

Rosalia Cancemi, nota a tutti come Lia, è morta sabato scorso dopo un mese di sofferenza. La 49enne era stata gravemente ustionata durante un pranzo domenicale con i parenti il 30 giugno. Quel giorno di festa si trasformò in tragedia quando le fiamme del barbecue la avvolsero completamente. Secondo le ricostruzioni, la donna stava accendendo il barbecue nel giardino di una villetta utilizzando un liquido infiammabile. Un improvviso ritorno di fiamma, accentuato dal vento, la colpì in pieno.

I parenti accorsero subito per spegnere le fiamme, e poco dopo i sanitari del 118 la trasportarono in codice rosso all’ospedale di Agrigento. Le condizioni disperate della donna richiesero un immediato trasferimento in elisoccorso al centro Grandi Ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Nonostante un mese di cure intensive, Rosalia Cancemi non è riuscita a riprendersi. Le ustioni al volto e al torace erano troppo gravi, e il suo cuore ha ceduto. La sua morte ha lasciato nello sconforto parenti e amici che fino all’ultimo hanno sperato in un miracolo.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito la comunità di Favara. Il sindaco ha annunciato il lutto cittadino per il giorno dei funerali come segno di rispetto e dolore per la tragica perdita.