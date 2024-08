Fa retromarcia con l’auto ma non vede che il marito e lo investe e uccide

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico incidente si è verificato nella serata di martedì scorso nella zona di Ameá, nel comune di Sarreaus, nella provincia di Ourense, in Galizia. Una donna ha investito e ucciso involontariamente il marito mentre faceva retromarcia con l’auto vicino casa.

Incidente mortale ad Ameá: le dinamiche dell’accaduto

La tragedia è avvenuta intorno alle 22:25 su una strada sterrata che conduce a un garage e a due abitazioni private. Secondo quanto riportato dalla Guardia Civil di Ourense, la donna stava effettuando una manovra di retromarcia per entrare nel garage quando ha accidentalmente colpito il marito, un uomo di 82 anni, che si trovava nei paraggi. L’urto ha fatto cadere l’uomo a terra, provocandogli un trauma fatale alla testa.

L’allarme è stato lanciato poco dopo l’incidente, con una chiamata ai servizi di emergenza locali. La centrale operativa del 112 ha prontamente inviato sul posto un’ambulanza con i servizi medici di emergenza. Nonostante gli sforzi dei sanitari per rianimare l’uomo, purtroppo, non è stato possibile salvarlo, e il decesso è stato dichiarato poco dopo.

Le indagini delle autorità

Visto l’accaduto, i servizi medici hanno richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per chiarire le circostanze dell’incidente. Gli agenti della Polizia Stradale sono giunti sul posto e hanno avviato le indagini del caso. Tuttavia, poiché l’incidente si è verificato su una strada privata, le autorità spagnole hanno dichiarato che si tratta di un incidente domestico, non di un incidente stradale. Anche il giudice e il medico legale sono intervenuti per effettuare i primi rilievi, confermando l’accidentale fatalità dell’evento.