Milano, autista furgone perde il controllo del mezzo e investe quattro pedoni, un morto e tre feriti, risultato positivo all’alcol test

Incidente mortale a Milano: un furgone investe quattro pedoni in via Boccaccio

Tragedia in centro a Milano: un trentenne perde la vita

Un drammatico incidente stradale si è verificato in via Giovanni Boccaccio, nella centrale zona di Milano, causando la morte di un giovane e ferendo altre tre persone.

Un uomo di 30 anni è deceduto poco dopo il trasporto d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono apparse gravissime fin da subito, con i soccorritori del 118 che lo hanno trovato in arresto cardiocircolatorio.

Nonostante i tentativi di rianimazione presso il pronto soccorso del Niguarda, il giovane non ce l’ha fatta ed è morto nella shock room dell’ospedale. Il tragico incidente è stato causato da un uomo di 55 anni, che ha perso il controllo del furgone. Il conducente, sottoposto a un alcol test preliminare dalla polizia municipale, è risultato positivo.

Feriti tre pedoni: il conducente sotto osservazione

L’incidente è avvenuto all’angolo tra via Giovanni Boccaccio e piazza Giovine Italia, quando il conducente del furgone ha perso il controllo del veicolo, sbandando e salendo sul marciapiede, dove ha colpito anche un semaforo.

Quattro pedoni sono stati investiti, due in modo diretto. Il giovane di 30 anni, le cui condizioni sono apparse immediatamente critiche, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, ma purtroppo non è sopravvissuto.

Gli altri tre pedoni hanno riportato ferite di diversa gravità. Un ragazzo di 21 anni ha subito un trauma cranico e al volto, oltre a lesioni a una gamba e a un braccio, ed è stato ricoverato in codice giallo.

Una giovane della stessa età ha riportato un trauma minore a una gamba, mentre un uomo di 50 anni non ha necessitato di ospedalizzazione.

Il conducente del furgone ha riportato un trauma alla schiena ed è stato trasferito all’ospedale San Carlo per accertamenti. La polizia sta indagando per chiarire le dinamiche dell’incidente e determinare le responsabilità del conducente.