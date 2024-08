Olimpiadi 2024, nuotatrice collassa dopo essere uscita dalla piscina, trasportata in ospedale aveva bisogno di una maschera d’ossigeno

0 Condivisioni acebook Twitter

La nuotatrice slovacca Tamara Potocka crolla dopo i 200 metri misti alle Olimpiadi. Le sue condizioni sono stabili dopo un attacco d’asma e viene eliminata dalle semifinali.

Malore in acqua per Tamara Potocka alle Olimpiadi di Tokyo

La giovane nuotatrice slovacca, Tamara Potocka, ha vissuto un momento difficile durante le Olimpiadi di Tokyo. Dopo aver gareggiato nei 200 metri misti femminili, è crollata appena uscita dall’acqua, subito dopo aver concluso la sua performance. La 21enne si trovava in settima posizione nella terza manche della competizione, ma ha sofferto un collasso e ha avuto bisogno di un’assistenza immediata. È stata portata via in barella con una maschera d’ossigeno, ma era cosciente durante il trasporto al centro medico per ulteriori controlli. Le sue condizioni sono state stabilizzate poco dopo.

La causa del malore è stata attribuita a un attacco d’asma, come spiegato da Ivana Langeová, membro del team di nuoto slovacco. Langeová ha dichiarato: “Tamara Potocká soffre d’asma e ha avuto un attacco dopo aver nuotato. Non aveva con sé farmaci specifici, ecco perché è stata male.” In infermeria, alla nuotatrice sono stati somministrati ossigeno e probabilmente alcuni farmaci, e si è ripresa al punto da comunicare con il personale medico. Potocka sarà monitorata per un po’ di tempo a scopo precauzionale.

Prestazione sportiva e futuro della carriera di Potocka

Nonostante il malessere, Tamara Potocka ha ottenuto un tempo di 2’14″20 nella sua prima partecipazione olimpica. Questo risultato, purtroppo, non le ha permesso di accedere alle semifinali, ma ha comunque segnato un miglioramento rispetto al record nazionale stabilito ai Campionati Europei di Belgrado lo scorso giugno. Potocka è riuscita a ridurre di quasi due secondi il suo tempo precedente, dimostrando un notevole potenziale.

Durante la gara, Potocka ha iniziato bene, posizionandosi prima nella frazione iniziale della specialità farfalla. Tuttavia, ha poi faticato a mantenere il ritmo, scendendo in sesta posizione e concludendo a +4.30 secondi dalla vincitrice, la canadese Summer Mcintosh, che è la favorita per l’oro. Mcintosh ha vinto la terza batteria con un tempo di 2’09″90, seguita dalla cinese Yu Yiting, dall’australiana Ella Ramsay e dalla britannica Abbie Wood.