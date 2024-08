Puglia, incidente sull’A14, auto sbanda e urta contro guardrail, sono cinque i feriti, traffico in tilt

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente sulla A14 vicino Foggia: auto si schianta contro il new jersey, cinque feriti e traffico rallentato.

Questa mattina si sono verificati disagi e rallentamenti lungo l’autostrada A14, al chilometro 14,558 della carreggiata sud, nei pressi di Foggia, a causa di un incidente stradale. Un’auto, con a bordo cinque persone, ha improvvisamente perso il controllo, finendo contro il new jersey sulla sua destra.

Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari della rete emergenza-urgenza del 118, inviando tre ambulanze per fornire i soccorsi necessari e per trasferire tutti i feriti al Policlinico Riuniti. Fortunatamente, nessuno degli occupanti sembra essere in pericolo di vita, ma le lesioni riportate richiedono comunque cure ospedaliere.

La polizia stradale è giunta sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e determinare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Gli agenti si sono anche occupati della gestione della viabilità, poiché l’incidente ha causato notevoli rallentamenti al traffico sulla carreggiata sud, con lunghe code che si sono formate nel tratto interessato.

L’incidente ha evidenziato ancora una volta l’importanza di mantenere la massima attenzione durante la guida, soprattutto in autostrada, dove le alte velocità possono facilmente trasformare un piccolo errore in un grave incidente. Mentre le autorità continuano le indagini per stabilire le dinamiche esatte del sinistro, i soccorritori lavorano instancabilmente per assicurare che i feriti ricevano le cure necessarie. L’autostrada è stata parzialmente chiusa per consentire le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del tratto stradale.