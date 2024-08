Puglia, tragica coincidenza, muoiono nello stesso giorno per un malore improvviso la titolare di un residence e sua sorella

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a San Menaio: le sorelle Franca ed Enza Sgherzi muoiono lo stesso giorno. Comunità sconvolta dalla doppia perdita che ha colpito il residence Olimpia e le famiglie Stelluto-Giannini.

Una tragedia ha colpito il residence Olimpia di San Menaio, nella località balneare di Vico del Gargano, con la scomparsa improvvisa di due sorelle, Franca ed Enza Sgherzi, nel pomeriggio del 3 agosto. Le due donne erano figure conosciute e amate nella comunità, e la loro morte ha lasciato un vuoto profondo nella vita delle famiglie Stelluto-Giannini.

Intorno alle 16, l’elisoccorso di Alidaunia e un’ambulanza del 118 sono intervenuti rapidamente presso la struttura ricettiva, ma nonostante gli sforzi di rianimazione, Franca non ha ripreso conoscenza. Il primo a tentare di soccorrerla è stato suo figlio, un volontario delle Giacche Verdi Gruppo Gargano e co-gestore del residence. Tuttavia, ogni tentativo si è rivelato inutile. Le cause del decesso di Franca non sono ancora chiare; potrebbe essere stato un malore improvviso o un soffocamento accidentale.

Quasi contemporaneamente, a Roma, sua sorella Enza è deceduta, aggiungendo ulteriore dolore alla già straziante situazione. La comunità locale è in lutto e moltissimi sono i messaggi di cordoglio apparsi sui social media, esprimendo affetto e sostegno alle famiglie colpite.

Il gruppo “La voce di San Menaio” ha espresso il proprio dolore, ricordando le due sorelle come “due donne che hanno saputo amare San Menaio come pochi sanno fare”. La perdita di Franca ed Enza è sentita profondamente da tutti coloro che le hanno conosciute e amate, non solo per il loro contributo al turismo locale ma anche per la loro natura accogliente e generosa. Le sorelle Sgherzi erano conosciute non solo per la loro professionalità nella gestione delle strutture ricettive ma anche per il loro ruolo come madri e nonne amorevoli.

La doppia tragedia ha colpito non solo le famiglie Stelluto-Giannini ma anche l’intera comunità di San Menaio, che si stringe attorno al dolore dei loro cari in questo momento difficile. Il ricordo di Franca ed Enza rimarrà vivo nei cuori di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerle.