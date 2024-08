Sara Errani e Jasmine Paolini entrano di diritto nella storia del tennis, conquistato l’oro a Parigi

0 Condivisioni acebook Twitter

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno fatto la storia del tennis italiano alle Olimpiadi, conquistando la prima medaglia d’oro per l’Italia nel tennis olimpico. Nella finale del torneo di doppio, le due azzurre hanno sconfitto le russe Mirra Andreeva e Diana Shnaider, che gareggiavano come atlete indipendenti. Nonostante Errani e Paolini fossero le favorite, le russe si sono dimostrate un’avversaria di tutto rispetto. Il match è iniziato con un vantaggio delle russe, che hanno chiuso il primo set con un 6-2, sfruttando anche una pausa richiesta da Errani per un trattamento fisioterapico. Tuttavia, le italiane hanno reagito con determinazione nel secondo set, ribaltando la situazione con un netto 6-1, portando il match al decisivo super tie-break.

La vittoria nel super tie-break e la storica medaglia

Il super tie-break è stato un momento di grande tensione e spettacolo, simile ai rigori di una partita di calcio. Errani ha mostrato una precisione impeccabile, conquistando subito un mini-break. Anche se le russe hanno cercato di rimanere in partita, il duo italiano ha mantenuto il vantaggio grazie a un servizio potente di Paolini e un altro mini-break che ha portato il punteggio sul 7-3. Le russe hanno continuato a lottare, ma Errani, con la sua difesa solida, ha guidato l’Italia a due match point. La partita si è conclusa con un 10-7, sancendo la vittoria delle azzurre. “Errani e Paolini hanno vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi,” un trionfo che resterà nella storia del tennis italiano, sottolineando la determinazione e la collaborazione che le ha portate a questo incredibile successo.