Tamberi a gran fatica ma è in finale, il 10 agosto si spera che la sua condizione migliori

Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile accedono alla finale del salto in alto alle Olimpiadi di Parigi 2024 nonostante le difficoltà nelle qualificazioni.

Nelle qualificazioni del salto in alto delle Olimpiadi di Parigi 2024, gli azzurri Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile hanno ottenuto il pass per la finale, nonostante non siano riusciti a raggiungere la misura richiesta di 2.29 metri. Entrambi gli atleti si sono fermati a 2.24 metri, un risultato sufficiente per accedere alla finale in programma il 10 agosto.

Tamberi, 32enne marchigiano e campione olimpico, ha affrontato le qualificazioni in condizioni fisiche non ottimali a causa di un sospetto calcolo renale che lo ha colpito negli ultimi giorni. Nonostante il malessere, Tamberi è sceso in pedana con insoliti pantaloni lunghi, iniziando la sua gara superando l’asticella a 2.20 metri.

Il salto è stato valido ma ha mostrato un margine di errore che ha lasciato Tamberi visibilmente insoddisfatto.

Dopo aver cambiato i pantaloni lunghi con i canonici pantaloncini, Tamberi è tornato in pedana per affrontare la misura di 2.24 metri, riuscendo a superare l’asticella al primo tentativo, seppur con l’asticella traballante.

La vera sfida è arrivata con l’altezza di 2.27 metri. Tamberi ha commesso un errore netto al primo tentativo, seguito da un altro errore al secondo. Al terzo tentativo, nonostante un miglioramento nell’esecuzione, l’asticella è caduta nuovamente. Tuttavia, i suoi sforzi sono stati sufficienti per garantirgli un posto in finale, dove spera di essere in una condizione fisica migliore. Tamberi ha dichiarato: “Non sono soddisfatto della mia performance, ma sono grato di aver ottenuto il pass per la finale. Speriamo che sabato le cose vadano meglio”.

Anche Stefano Sottile ha avuto una giornata impegnativa nelle qualificazioni, ma il suo risultato di 2.24 metri gli ha garantito l’accesso alla finale. La sua prestazione costante e determinata ha dimostrato la sua capacità di competere ai massimi livelli.