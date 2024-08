Checco Zalone e Mariangela Eboli: fine di una lunga storia d’amore, si erano conosciuti in una pizzeria nel 2006

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo quasi 18 anni insieme, Checco Zalone e Mariangela Eboli si sono lasciati, mettendo fine a una relazione iniziata nel 2006.

La relazione tra Checco Zalone e Mariangela Eboli è giunta al termine dopo quasi 18 anni di vita condivisa, sia sul piano personale che professionale. I due si erano conosciuti nel 2006, in un incontro che ha segnato l’inizio di una lunga storia d’amore e collaborazione lavorativa. Nonostante il loro lungo legame, Zalone e Eboli non si sono mai sposati, ma hanno costruito insieme una famiglia e una carriera di successo, diventando genitori di due bambine: Gaia e Greta.

Il loro primo incontro avvenne in una pizzeria, un momento che Zalone, il cui vero nome è Luca Medici, ha spesso descritto con la sua caratteristica ironia. In un’intervista, ha ricordato come si presentò a Mariangela dicendo di essere un “musicista matrimonialista” alla ricerca di una cantante per matrimoni, nonostante non gli capitassero molte occasioni di lavoro all’epoca. Da quel momento, il loro rapporto crebbe e si trasformò in una relazione seria e duratura.

Oltre alla vita sentimentale, Mariangela Eboli ha avuto un ruolo centrale nella gestione della carriera di Checco Zalone. La coppia ha lavorato insieme alla gestione della società Mzl, fondata dallo stesso comico pugliese, la quale ha supervisionato i suoi numerosi successi cinematografici. I film di Zalone hanno ottenuto un enorme successo al botteghino, generando incassi vicini ai 200 milioni di euro.

Nonostante la loro forte unione e il successo professionale, la coppia ha scelto di non sposarsi. Il comico aveva dichiarato che non sentivano il bisogno di formalizzare il loro rapporto con il matrimonio. La loro vita familiare è stata arricchita dalla nascita delle due figlie, Gaia nel 2013 e Greta nel 2017. La notizia della loro separazione è stata resa nota da Dagospia, che ha anche accennato a una crisi che si protraeva da tempo. Tuttavia, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da Checco Zalone riguardo alla rottura.