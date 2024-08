Tensione a Pomeriggio 5 News: duro confronto tra Al Bano e la conduttrice Simona Branchetti, ecco cosa si sono detti

0 Condivisioni acebook Twitter

L’ultima puntata di “Pomeriggio 5 News” ha visto un momento di tensione tra Al Bano Carrisi e la conduttrice Simona Branchetti, durante un’ospitata che non è andata come previsto.

Nel corso dell’episodio, Al Bano è apparso visibilmente infastidito dagli argomenti proposti dalla conduttrice, che spaziavano dalla rivolta dei nudisti a Sessa Aurunca alla polemica tra gli operatori turistici pugliesi e Flavio Briatore.

Il cantante, noto per il suo temperamento franco, ha espresso la sua disapprovazione quando gli è stato chiesto un parere sul naturismo, rispondendo con sarcasmo: “Se ho mai praticato naturismo? Sotto la doccia.

È una scemata… Ma non create questi casini per un pezzo di stoffa, ci sono problemi ben più seri”. La situazione è degenerata ulteriormente quando Branchetti ha chiesto un’opinione sulla polemica con Briatore, a cui Al Bano ha risposto con irritazione: “Scusa, ma non mi avete chiamat… per parlare di musica e canzoni? Mi state parlando di nudismo, con tutto il rispetto. Briatore, che problema ha? Io lascio le polemiche a chi le vuole affrontare, io amo la Puglia intelligente e concreta”.

A complicare la situazione sono stati anche i problemi tecnici in studio. Durante la trasmissione di uno dei successi di Al Bano, “Nel Sole”, solo l’audio è stato riprodotto correttamente, mentre sullo schermo è apparsa un’immagine di Briatore. Simona Branchetti ha cercato di stemperare la tensione commentando l’errore: “Ecco, abbiamo pure sbagliato.

Ci hai mandato in confusione, Al Bano. E niente, oggi è una giornata che va così”. Quando finalmente la regia è riuscita a correggere l’errore, Al Bano ha risposto sarcasticamente: “Ancora quella [canzone]?”.

La conduttrice ha cercato di coinvolgerlo ulteriormente chiedendogli di cantare dal vivo, ma il cantante, ormai stanco, ha deciso di concludere la sua partecipazione: “La amo, sia ben chiaro. Va bene, abbiamo finito, oppure…?”.