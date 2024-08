Guida l’auto senza patente e si schianta contro un palo, morto sul colpo 21 enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale a San Lazzaro di Savena: 21enne perde la vita in uno schianto

Un tragico incidente stradale ha avuto luogo a San Lazzaro di Savena (Bologna), dove il 21enne Adam El Haddari ha perso la vita in seguito a uno schianto avvenuto nella notte. Secondo quanto riportato da BolognaToday, il giovane, di origine marocchina e residente a Bologna, stava guidando la sua Lancia Ypsilon senza patente, ritirata nel 2022 per guida in stato di ebbrezza.

L’incidente è avvenuto mentre Adam El Haddari percorreva via Virginia Woolf in direzione della località Pulce. Giunto all’altezza della rotonda con via Carlo Jussi, il giovane ha perso il controllo del veicolo, che ha urtato violentemente un palo della segnaletica stradale e si è successivamente ribaltato. L’impatto è stato fatale, e El Haddari è deceduto sul colpo.

A bordo della vettura si trovava anche una ragazza di 24 anni, seduta sul sedile del passeggero, che è riuscita a uscire dall’auto illesa nonostante lo shock. Un passante, notando l’auto incidentata, ha prontamente chiamato i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di San Lazzaro insieme ai vigili del fuoco. Le autorità stanno indagando sulle cause dello schianto, ipotizzando che la vettura viaggiasse a una velocità molto elevata al momento dell’incidente. Questo tragico episodio ha gettato nello sconforto la comunità locale, lasciando familiari e amici di Adam El Haddari in un profondo dolore.