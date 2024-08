38enne muore dopo essere precipitata lungo una scarpata, il suo cane rimane per ore fermo per vegliare il suo corpo

1 Condivisioni acebook Twitter

Donna di 38 anni perde la vita durante un’escursione sull’Altopiano di Asiago: il cane veglia sul corpo fino all’arrivo dei soccorsi

Tragedia sull’Altopiano di Asiago

Una tranquilla escursione sull’Altopiano di Asiago si è trasformata in tragedia per una donna di 38 anni originaria di Cesena. L’escursionista, che si trovava nella zona dell’Altar Knotto, in provincia di Vicenza, è precipitata lungo una scarpata, trovando la morte davanti al suo cane. L’allarme è stato dato proprio dall’animale, che è rimasto accanto alla donna senza mai allontanarsi, fino a quando alcuni escursionisti di passaggio lo hanno trovato e hanno avvisato le autorità. Purtroppo, l’intervento dei soccorsi si è rivelato inutile, e la donna è stata trovata senza vita.

Scoperta della tragedia

La scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi, lunedì 19 agosto, quando alcuni escursionisti hanno notato il cane, che continuava ad abbaiare insistentemente senza allontanarsi dal sentiero. Il cane, dotato di collare e microchip, è stato identificato come appartenente alla vittima, una 38enne romagnola. I familiari, contattati dai carabinieri forestali, hanno riferito di non avere più notizie della donna dal pomeriggio di domenica 18 agosto, quando il suo cellulare era diventato irraggiungibile.

Ritrovamento del corpo

Grazie alle informazioni raccolte, le autorità hanno scoperto che la donna aveva organizzato un’escursione nella zona e che la sua auto era ancora parcheggiata nei pressi del sentiero. Immediatamente è stato avviato il protocollo di ricerca, coinvolgendo diversi soccorritori tra cui volontari e il soccorso alpino. Purtroppo, le ricerche si sono concluse con il ritrovamento del corpo della donna, alcune decine di metri più in basso rispetto al punto in cui il cane era stato trovato ad abbaiare. L’ipotesi è che la 38enne sia scivolata accidentalmente, precipitando nel dirupo già nella giornata di domenica. Il suo cane, rimasto fedele, ha vegliato sul corpo per tutto il tempo, senza mai allontanarsi.