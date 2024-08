Si ferma per una pausa caffè a un bar di dell’autogrill ma ha un malore improvviso, muore 37enne

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia in un’area di servizio sull’A2: uomo di 37 anni muore improvvisamente durante una pausa caffè

Un tragico evento ha colpito l’area di servizio nord di Sala Consilina, situata lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano, dove un uomo di 37 anni, originario della Calabria, ha perso la vita improvvisamente questa mattina. L’uomo si era fermato per una pausa caffè quando si è accasciato improvvisamente all’interno del bar, lasciando sgomenti i presenti.

Intervento dei soccorsi e constatazione del decesso

Immediatamente dopo l’accaduto, i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 37enne. Nonostante la rapidità dei soccorsi, per l’uomo non c’è stato nulla da fare, e il suo decesso è stato dichiarato sul posto. La dinamica dei fatti è ora al vaglio delle autorità competenti.

Indagini in corso e disposizioni dell’autorità giudiziaria

Per i rilievi del caso, sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Sala Consilina, che stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze della morte. La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale di Polla, dove è a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari. L’autopsia potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle cause del decesso, mentre la comunità rimane scossa per questa improvvisa tragedia.