Daniela Larreal ex campionessa del ciclismo muore soffocata da cibo, aveva partecipato a 5 olimpiadi

Daniela Larreal Chirinos, ex campionessa di ciclismo venezuelana, è stata trovata morta nella sua abitazione di Las Vegas, presumibilmente a causa di un soffocamento da cibo.

Sospetto soffocamento: il ritrovamento a Las Vegas

L’ex ciclista Daniela Larreal Chirinos è stata trovata priva di vita nella sua casa di Las Vegas, Nevada, dopo che non si era presentata al lavoro, senza preavviso, in un hotel della città.

Secondo i media americani, questo comportamento era del tutto atipico per Larreal, nota per la sua puntualità e precisione.

Le prime indagini della polizia hanno rivelato la presenza di resti di cibo nella trachea, suggerendo che la causa della morte possa essere stata un’asfissia. Tuttavia, il medico legale sta ancora conducendo ulteriori esami per confermare la causa del decesso.

Un’icona dello sport venezuelano

Daniela Larreal è stata una delle figure più importanti del ciclismo venezuelano, partecipando a cinque edizioni delle Olimpiadi, a partire dai Giochi di Barcellona nel 1992 fino a quelli di Londra nel 2012. Nonostante non abbia mai vinto medaglie olimpiche, Larreal ha conquistato l’oro ai Giochi centroamericani e caraibici a San Salvador nel 2002 e due medaglie d’argento ai Giochi panamericani di Santo Domingo nel 2003.

La sua carriera sportiva l’ha resa una delle atlete più celebri del Venezuela.

Minacce politiche e asilo negli Stati Uniti

Nel 2016, dopo aver criticato il regime di Nicolas Maduro, Daniela Larreal ha chiesto asilo politico negli Stati Uniti. La ex ciclista si era iscritta a un partito di opposizione, temendo per la propria sicurezza in seguito alle sue dichiarazioni contro il governo.

Il leader dell’opposizione Henrique Capriles ha espresso il suo cordoglio sui social media, ricordando Larreal come “una gloria dello sport” e lodandola per il suo contributo al ciclismo, evidenziando il suo primato come unica venezuelana a partecipare a cinque Olimpiadi.