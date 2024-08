Durante party in un hotel a Ibiza una 19enne precipita dal sesto piano, morta sul colpo

0 Condivisioni acebook Twitter

Una giovane turista britannica di 19 anni è morta tragicamente dopo essere caduta dal sesto piano di un hotel a San Antonio, Ibiza, durante una festa notturna.

Caduta accidentale durante una festa a San Antonio

Una giovane turista inglese, di soli 19 anni, è morta dopo essere precipitata dal sesto piano di un hotel a San Antonio, Ibiza.

La tragedia si è verificata intorno alle tre di notte in un hotel a quattro stelle per soli adulti, situato sulla costa della famosa località turistica, nota per la movimentata vita notturna.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, la ragazza stava festeggiando con amici quando è caduta “per caso”. I servizi di emergenza sono giunti rapidamente sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la giovane a causa delle gravi ferite riportate.

Indagini in corso e dichiarazioni ufficiali

La Guardia Civile sta indagando sull’incidente e ha disposto un’autopsia per chiarire le cause della caduta. Un portavoce della polizia ha confermato l’accaduto dichiarando: “Posso confermare che un turista britannico di 19 anni è morto in seguito a una caduta in un hotel di San Antonio a Ibiza“.

Una fonte della polizia, citata dal tabloid britannico Daily Mail, ha affermato che “tutto fa pensare che si tratti di una tragica caduta accidentale”. Le autorità stanno ora cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte della giovane.

Un secondo incidente fatale a Maiorca

Questo incidente segue un’altra tragica caduta avvenuta pochi giorni prima a Palmanova, vicino a Magaluf, a Maiorca, dove un turista britannico di 28 anni è morto dopo essere caduto da un’altezza di 15 metri in un hotel.

L’uomo, dopo una notte di festeggiamenti, sarebbe entrato per errore nell’hotel sbagliato e sarebbe inciampato nel tentativo di trovare una scorciatoia per uscire. L’allarme è stato dato intorno alle 7 del mattino, ma si ritiene che l’incidente mortale sia avvenuto diverse ore prima. La compagna dell’uomo deceduto è stata successivamente curata per un attacco di panico.