Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano: fine della favola dei Bennifer

0 Condivisioni acebook Twitter

La relazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck è giunta al termine. Jennifer Lopez ha chiesto il divorzio al tribunale di Los Angeles, segnando la conclusione del matrimonio.

La crisi e i segnali di distacco

La separazione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck non arriva del tutto inaspettata.

Negli ultimi mesi, diverse fonti avevano riportato segnali di crisi tra l’attore e la cantante. La coppia, nota come Bennifer, era stata al centro di voci insistenti che parlavano di difficoltà crescenti nel loro rapporto. Un episodio significativo è stato la partecipazione di Lopez ai Met Gala in solitaria, un evento di grande visibilità al quale solitamente si partecipa in coppia.

Inoltre, l’assenza di Affleck al compleanno della cantante lo scorso luglio aveva ulteriormente alimentato i rumors, soprattutto dopo che Lopez era stata avvistata senza la fede nuziale.

La decisione di Lopez di interrompere la sua tournée musicale, unita alla scarsa vendita di biglietti e alla necessità di trascorrere più tempo con la famiglia, ha reso evidente che qualcosa nel loro rapporto stava cambiando.

La fine di una storia d’amore sotto i riflettori

Nonostante gli sforzi della coppia per mantenere un’immagine pubblica di stabilità, i segni di una rottura imminente erano ormai evidenti.

Da marzo, Lopez e Affleck non erano più stati visti insieme in pubblico, se non in una recente occasione in cui sono stati fotografati mentre lasciavano una partita di basket del figlio di Affleck. Un bacio sulla guancia, apparentemente diplomatico, ha lasciato intendere che la distanza tra loro fosse ormai incolmabile.

A confermare la crisi è stata anche la messa in vendita delle opere d’arte che i due condividevano nella loro casa.

Sebbene Lopez fosse stata avvistata più volte con i figli di Affleck, il legame familiare non è bastato a salvare la relazione. Le tensioni interne, tra presunte umiliazioni e rabbia reciproca, hanno avuto la meglio.

Il riavvicinamento e il matrimonio nel 2022

La storia d’amore tra Ben Affleck e Jennifer Lopez aveva avuto inizio nei primi anni Duemila, quando si erano conosciuti sul set del film ‘Amore estremo – Tough Love’ (Gigli).

All’epoca, la coppia era vicina al matrimonio, ma la cerimonia fu cancellata a pochi giorni dall’evento, a causa dell’eccessiva attenzione mediatica.

Dopo anni di separazione, durante i quali Affleck aveva affrontato un divorzio e problemi di alcolismo, i due si erano riavvicinati, culminando nel matrimonio del 2022. Tuttavia, la loro relazione, nonostante le speranze di una ritrovata stabilità, non è riuscita a superare le difficoltà, portando alla definitiva separazione.