“Ci vediamo domenica”, Paulo Dybala sorprende tutti: rimane alla Roma e rinuncia al trasferimento all’Al-Qadsiah

0 Condivisioni acebook Twitter

Paulo Dybala sorprende tutti: rimane alla Roma e rinuncia al trasferimento all’Al-Qadsiah, annunciando la sua decisione sui social.

Dybala rimane alla Roma: ecco cosa è successo

Il futuro di Paulo Dybala sembrava ormai lontano dalla Roma, con un trasferimento verso l’Al-Qadsiah che appariva sempre più vicino. Dopo settimane di trattative, il club arabo aveva presentato un’offerta allettante all’attaccante argentino, proponendogli un contratto da 75 milioni di euro in tre anni. Con la scadenza della clausola rescissoria, la Roma aveva aperto alla possibilità di cedere Dybala per ridurre il monte ingaggi. Tuttavia, nelle ultime ore, un cambiamento improvviso ha ribaltato la situazione: Dybala ha scelto di rimanere nella Capitale, comunicando la sua decisione direttamente su Instagram con un messaggio chiaro e conciso: “Grazie Roma. Ci vediamo domenica”.

Le ragioni del mancato trasferimento

Il trasferimento di Dybala all’Al-Qadsiah era dato per certo fino a poco tempo fa, con l’attaccante che aveva già salutato i suoi compagni di squadra, lo staff tecnico e i tifosi all’uscita da Trigoria. Tuttavia, alcuni fattori hanno contribuito al clamoroso dietrofront. Da un lato, la volontà di Dybala di restare protagonista nel calcio europeo ha giocato un ruolo cruciale; dall’altro, la qualità della squadra e i dubbi della moglie Oriana hanno pesato sulla decisione finale. Inoltre, il mancato accordo totale tra la Roma e l’Al-Qadsiah riguardo al costo del cartellino – con i giallorossi che hanno rifiutato l’offerta di 3 milioni di euro degli arabi – ha contribuito a far saltare la trattativa.

Tifosi della Roma in festa per la permanenza della “Joya”

La notizia della permanenza di Paulo Dybala alla Roma ha subito scatenato l’entusiasmo dei tifosi giallorossi, che attendevano con ansia un segnale positivo. Il centrocampista Leandro Paredes, compagno di squadra e amico di Dybala, ha espresso la sua felicità sui social, commentando: “Per chi non ha capito, la Joya rimane con noi”. Questo colpo di scena rappresenta un grande sollievo per i sostenitori della Roma, che potranno vedere Dybala in campo già domenica contro l’Empoli, dove si ricongiungerà anche con il suo amico Matías Soulé. Il ritorno della “Joya” rappresenta una vittoria importante per la squadra e i suoi tifosi, rafforzando il morale del gruppo per la stagione in corso.