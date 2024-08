Sposi al McDonald’s, coppia decide di festeggiare al fast food, “Perchè qui? Siamo poveri!”

0 Condivisioni acebook Twitter

Un matrimonio fuori dagli schemi: Michele e Ilary festeggiano le nozze al McDonald’s di Avellino, e il video diventa virale sui social.

La scelta originale di Michele e Ilary: nozze al McDonald’s

Una coppia di giovani sposi di Montoro, un comune in provincia di Avellino, ha deciso di celebrare il loro giorno speciale in un modo davvero inusuale. Michele e Ilary hanno scelto di festeggiare il loro matrimonio presso il McDonald’s situato nell’autostazione di Avellino. La notizia, che ha fatto rapidamente il giro del web, ha suscitato un grande interesse, soprattutto dopo che il video della festa è stato condiviso sui social, diventando virale in poche ore. Tra sorrisi e momenti di gioia, la coppia ha distribuito gadget del fast food come bomboniere, sorprendendo amici e parenti.

Il video virale e la motivazione della scelta

Il video dei festeggiamenti è stato pubblicato sulla pagina Facebook “Ci vuole Costanza” e ha rapidamente raccolto un gran numero di visualizzazioni e commenti. Nel filmato, Michele e Ilary spiegano con ironia il motivo della loro scelta, affermando semplicemente: «Perché siamo poveri». La loro genuinità e semplicità hanno conquistato il cuore di molti utenti, che hanno apprezzato la spontaneità della coppia. Le immagini mostrano i neo sposi mentre si muovono felici tra i tavoli del ristorante, circondati dagli amici che hanno partecipato alla particolare celebrazione.

La reazione del sindaco di Montoro e il prosieguo dei festeggiamenti

Il sindaco di Montoro, Salvatore Carratù, non si è mostrato sorpreso dall’attenzione mediatica ricevuta dalla vicenda, sottolineando che non è la prima volta che una coppia sceglie un luogo alternativo per festeggiare le proprie nozze. «Mi sono informato dopo aver letto la notizia sui siti online – ha dichiarato Carratù – e mi è stato riferito che la coppia ha poi riunito familiari e amici in un ristorante». Nonostante la particolarità del primo luogo di festeggiamento, Michele e Ilary hanno deciso di proseguire la celebrazione in modo più tradizionale, condividendo un momento conviviale con i propri cari.