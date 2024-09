Antonello Venditti invitato al festival dei ragazzi speciali non ha mai risposto, l’organizzatore “Mi dispiace per loro, ci tenevano”

0 Condivisioni acebook Twitter

L’invito di Beppe Stanco a Antonello Venditti per partecipare allo Special Festival dedicato ai ragazzi speciali rimane senza risposta.

L’appello inascoltato e il silenzio di Venditti

L’appello lanciato da Beppe Stanco, direttore artistico dello Special Festival, rivolto ad Antonello Venditti è rimasto senza risposta. Stanco, che organizza il contest dedicato ai ragazzi speciali a La Spezia il prossimo 1 dicembre, aveva invitato il cantautore a partecipare all’evento per dimostrare la sua sensibilità verso le persone con disabilità, dopo la gaffe avvenuta durante un concerto a Barletta.

Venditti aveva infatti insultato erroneamente una fan disabile, scambiandola per un contestatore. Nonostante le scuse pubbliche di Venditti e i ripetuti tentativi di contatto via mail e social, né l’artista né il suo team hanno risposto all’invito di Stanco.

“Mi spiace particolarmente anche per i nostri ragazzi speciali che quando hanno letto l’appello si sono molto eccitati all’idea”, ha dichiarato Stanco.

Tentativo di contatto con la fan coinvolta

In parallelo, Beppe Stanco sta cercando di contattare i genitori di Cinzia, la ragazza disabile coinvolta nell’incidente di Barletta, per invitarla allo Special Festival.

Stanco ha chiarito che l’invito a Cinzia non è una conseguenza del silenzio di Venditti, ma era già in programma fin dall’inizio.

“Ci piacerebbe tanto che sia dei nostri l’1 dicembre a La Spezia, per farle godere lo spettacolo e farle conoscere tutti i nostri artisti e ragazzi speciali”, ha spiegato il direttore artistico.

Proposta del codacons e preparativi del Festival

L’incidente di Venditti ha attirato l’attenzione anche del Codacons, che ha proposto al cantante di organizzare un concerto natalizio a Roma per sensibilizzare sui problemi delle persone con disabilità. Anche in questo caso, l’artista non ha dato riscontro.

Stanco ha commentato con ironia: “Ho letto la proposta, semmai potremmo fare una cosa insieme. E se il Codacons ha bisogno di un direttore artistico, posso valutare una proposta”.

Nonostante la mancata risposta di Venditti, l’organizzazione dello Special Festival continua a procedere: “L’organizzazione sta andando avanti, chiaramente indipendentemente da Antonello Venditti. Se vorrà essere dei nostri, lo potrà decidere anche più avanti”, ha concluso Stanco, lasciando aperta la porta a una possibile partecipazione dell’artista.