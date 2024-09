Bari tangenziale bloccata, incidente tra due auto all’uscita di Carrassi, chilometri di code

0 Condivisioni acebook Twitter

Un incidente sulla statale 16 a Bari ha causato lunghe code, ma nessun ferito. Le autorità hanno lavorato rapidamente per ripristinare la viabilità.

Incidente tra due auto sulla statale 16

Un incidente stradale verificatosi intorno alle 14:30 sulla statale 16, all’altezza dell’uscita Carrassi a Bari, ha coinvolto due veicoli, una Opel Corsa e una Ford Focus. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito nello scontro. Sul posto sono prontamente intervenuti gli uomini dell’Anas e i Carabinieri per gestire la situazione e garantire la sicurezza della carreggiata.

Code e disagi alla circolazione

Nonostante l’assenza di feriti, l’incidente ha causato significativi rallentamenti del traffico, con lunghe code che si sono estese fino all’uscita 7 di via Bruno Buozzi. Le operazioni per rimuovere i veicoli e ripristinare la normale viabilità sono proseguite per diverse ore, mentre le autorità hanno lavorato per limitare i disagi agli automobilisti.