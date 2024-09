Tromba d’aria a San Foca: danni a strutture e imbarcazioni, nessun ferito

0 Condivisioni acebook Twitter

Paura a San Foca, marina di Melendugno, dove una tromba d’aria ha colpito la zona del porto, causando danni ma fortunatamente nessun ferito.

Vortice dal mare colpisce la marina di San Foca

Una tromba d’aria si è abbattuta in tarda mattinata su San Foca, marina di Melendugno, generando paura tra residenti e turisti.

Il vortice, partito dal mare, ha causato diversi danni soprattutto nell’area del porto, colpendo gazebo, strutture e imbarcazioni. Sedie, tavolini e ombrelloni sono stati scagliati via dalla forza del vento, e persino un pedalò è stato sollevato e scaraventato sulla strada sovrastante.

Nessun ferito, ma danni ingenti nell’area portuale

Nonostante l’improvvisa violenza del fenomeno atmosferico, fortunatamente non si registrano feriti. La zona più colpita è stata quella del porto, dove diverse strutture sono state danneggiate dal passaggio della tromba d’aria. Le autorità locali sono intervenute per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni causati dall’evento.