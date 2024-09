Il calcio piange il 33enne Helge Rasche, allenatore dell’Eintracht Francoforte, la sua auto si è schiantata contro un albero

0 Condivisioni acebook Twitter

Il giovane tecnico dell’Eintracht Francoforte, Helge Rasche, è morto a 33 anni in un tragico incidente stradale. Il mondo del calcio tedesco esprime cordoglio.

La dinamica dell’incidente

La tragedia si è consumata giovedì scorso quando Helge Rasche, allenatore dell’Under 19 dell’Eintracht Francoforte, ha perso la vita in un incidente d’auto. Rasche stava guidando la sua Hyundai bianca su una strada tra Dietzenbach e Rodgau, a sudovest di Francoforte, quando il veicolo è uscito di strada dopo un bivio, schiantandosi violentemente contro un albero. Le immagini pubblicate dai media tedeschi mostrano l’auto completamente distrutta nella parte anteriore, confermando che il giovane allenatore è morto sul colpo a causa delle gravi ferite. Non c’erano altri passeggeri a bordo del veicolo.

Lutto nell’Eintracht Francoforte e nel calcio tedesco

L’Eintracht Francoforte ha comunicato la tragica notizia sui suoi canali ufficiali, esprimendo profondo dolore: “L’Eintracht Francoforte è sconvolto dalla perdita dell’allenatore dell’U19 Helge Rasche. Il trentatreenne ha perso la vita ieri in un incidente stradale. I nostri pensieri sono rivolti alla sua famiglia e ai suoi amici”. Il giovane tecnico era entrato a far parte delle giovanili del club nel 2020 e recentemente era stato promosso a guidare l’Under 19. La sua squadra si stava preparando per la partita contro il Darmstadt 98, in programma il 14 settembre.

La notizia della morte di Rasche ha scosso profondamente il mondo del calcio tedesco. Anche il Borussia Dortmund ha voluto esprimere vicinanza con un messaggio: “Anche noi piangiamo la perdita di Helge Rasche e vorremmo esprimere le nostre più sentite condoglianze. I nostri pensieri sono con lui, la sua famiglia e i suoi cari”. Diversi altri club, come il Cottbus e l’Hannover, hanno condiviso messaggi di cordoglio, unendo il calcio tedesco in un abbraccio collettivo.