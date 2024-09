Heather Parisi rompe il silenzio sulla figlia Jacqueline Di Giacomo, le sue parole non ammettono repliche

0 Condivisioni acebook Twitter

Heather Parisi rompe il silenzio sulla gravidanza della figlia, ribadendo di non voler discutere della sua vita privata sui media.

Dopo mesi di silenzio riguardo alla gravidanza della figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna del cantante Ultimo, la madre, Heather Parisi, ha deciso di affrontare le polemiche. Attraverso un lungo post su Instagram, Parisi ha chiarito la sua posizione, sottolineando la volontà di non dover giustificare la sua vita privata. “Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata”, ha scritto. Il silenzio della madre, dal momento dell’annuncio della gravidanza, aveva sollevato voci su una presunta frattura tra lei e la figlia, ma la Parisi ha ribadito di non voler alimentare il gossip, definendo i media come strumento di distrazione.

Heather Parisi e la difesa della privacy

Heather Parisi ha espresso il suo fastidio per l’attenzione mediatica sulla sua vita privata, affermando di voler essere valutata solo per il suo lavoro e le sue idee, piuttosto che per i dettagli personali. Nel suo post ha criticato aspramente chi utilizza la propria vita privata per rimanere al centro dell’attenzione: “Molti personaggi del mondo dei social o dello spettacolo usano la propria vita privata per far parlare di sé. Questo accade quando non si ha nulla da raccontare dal punto di vista artistico”. La Parisi ha rimarcato il suo successo professionale, aggiungendo di non voler partecipare alla “pruderie e morbosità” del pubblico. Attualmente, la Parisi vive in Cina con la sua nuova famiglia, ma non sembra esserci stato alcun contatto recente con la figlia.

Jacqueline Luna Di Giacomo e il legame con il padre

Jacqueline Luna Di Giacomo, dal canto suo, ha pubblicato una foto nelle sue stories in cui appare con il padre, Giovanni Di Giacomo. Nella foto, l’uomo la abbraccia teneramente, sottolineando il loro legame affettuoso. Accanto all’immagine, Jacqueline ha aggiunto una dedica affettuosa: “Nonno Nanni”, accompagnata da un cuoricino azzurro, simbolo dell’imminente arrivo del bambino. Questa immagine ha evidenziato il rapporto che Jacqueline sembra avere con il padre, in contrasto con le voci su un distacco dalla madre. Non è raro che la giovane condivida scatti insieme a Giovanni Di Giacomo, dimostrando una complicità che dura da sempre.