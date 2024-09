Incidente a Modugno: uomo cade dal monopattino e batte violentemente la testa, è gravissimo

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo è stato trasportato in gravi condizioni in ospedale dopo aver perso il controllo del monopattino nella zona Piscina dei Preti a Modugno.

Caduta dal monopattino e ferita grave alla testa

A Modugno, nella zona Piscina dei Preti, un uomo è caduto dal suo monopattino dopo averne perso il controllo per cause ancora da accertare. Durante la caduta, ha battuto violentemente la testa sull’asfalto, riportando gravi ferite. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato in codice rosso all’ospedale. Al momento, le sue condizioni sono considerate gravi.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale che, insieme all’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, cercherà di ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto. Le indagini proseguiranno per determinare se vi siano state eventuali cause esterne o malfunzionamenti che abbiano contribuito alla perdita di controllo del mezzo.