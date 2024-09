Bari, donna investita in pieno centro mentre attraversa sulle strisce pedonali, trasportata in ospedale

0 Condivisioni acebook Twitter

Una donna è stata investita da una vettura a Bari, in corso Cavour. La vittima è stata portata in ospedale con un trauma al polso, ma non è in pericolo.

Incidente in corso Cavour a Bari

Nel tardo pomeriggio, una donna è stata travolta da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in corso Cavour, a Bari. La vettura coinvolta nell’incidente è una Lancia Y, guidata da un’anziana signora. L’impatto ha causato alla vittima un trauma al polso sinistro, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.