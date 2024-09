Torino, negato affitto a una coppia: “Non si affitta a chi ha tatuaggi. Fate schifo, sembrate drogati”

0 Condivisioni acebook Twitter

Una coppia di tatuatori, Alessia Castellani e Daniel Iaconis, si è vista rifiutare un appartamento in affitto a Torino a causa dei loro tatuaggi, scatenando indignazione.

Discriminazione a causa dei tatuaggi

Alessia Castellani e Daniel Iaconis, tatuatori professionisti, si sono trovati a fronteggiare un rifiuto discriminatorio durante la ricerca di un appartamento in affitto a Torino. La richiesta era per un bilocale al prezzo di 750 euro, ma la risposta ricevuta li ha lasciati scioccati: “Come pretendi che qualcuno possa darvi una casa conciati così? Fate schifo, sembrate drogati e sporchi. Se avessi una casa la brucerei piuttosto che darla a voi”. Nonostante i loro tatuaggi rappresentino il motivo del loro lavoro, con 1.500 ore di formazione e l’abilitazione per esercitare, la coppia ha dovuto affrontare un pregiudizio ingiustificato e doloroso. “Siamo abituati agli insulti, ma stavolta è diverso”, ha raccontato Alessia, aggiungendo che per la prima volta le sue scelte di vita sono state messe in discussione.

Un problema più ampio di discriminazione

La vicenda non è passata inosservata, tanto che l’assessore comunale a Casa e politiche sociali, Jacopo Rosatelli, è intervenuto. “Non avevamo mai ricevuto segnalazioni simili. È un episodio che non va sottovalutato. Vedersi rifiutati per motivi legati al proprio corpo configura una forma di discriminazione”, ha dichiarato l’assessore. Ha sottolineato come questo episodio dimostri che nessuno è immune dai pregiudizi basati sull’apparenza.

La ricerca di una casa continua

Nonostante la frustrazione e il dolore, Alessia e Daniel non si arrendono e continuano a cercare una nuova sistemazione. “Non ci scoraggiamo: speriamo di trovare al più presto una casa in questa città che amiamo”, hanno dichiarato, determinati a proseguire nella loro professione e nel loro stile di vita.