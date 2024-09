Scontro di visioni Meloni-Boccia, la premier “Idea opposta su come le donne guadagnano spazio”

0 Condivisioni acebook Twitter

La premier Giorgia Meloni risponde alle critiche, sottolineando una visione diversa su come le donne devono affermarsi nella società rispetto a Maria Rosaria Boccia.

Scontro di visioni tra Meloni e Boccia

Nel corso di un intervento, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso il suo disaccordo con le affermazioni di Maria Rosaria Boccia, dichiarando:

“Non credo di dovermi mettere a battibeccare con questa persona, lo dico per le tante donne che hanno guardato a questa vicenda come me. La mia idea su come una donna deve guadagnarsi uno spazio nella società è diametralmente opposta da quella di questa persona”.

Meloni ha dunque ribadito la sua posizione riguardo al ruolo delle donne, affermando che la sua visione è profondamente diversa da quella di Boccia.

Vicenda Sangiuliano e stabilità del governo

Nel suo intervento al Forum Teha di Cernobbio, Meloni ha toccato anche la questione delle dimissioni del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

“Se qualcuno pensa che situazioni come quella di Sangiuliano possano indebolire il governo si sbaglia. Morto il re, vive il re. Dimesso un ministro, buon lavoro al nuovo ministro”, ha dichiarato, rassicurando sulla stabilità dell’esecutivo.

Meloni ha precisato che non vi sono stati illeciti nelle vicende legate a Sangiuliano, ma che la pressione mediatica ha reso pubblica una questione privata.

Riconoscimenti al lavoro di Sangiuliano

Meloni ha voluto anche ringraziare Sangiuliano per il suo contributo al settore culturale: “Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare Gennaro Sangiuliano per il lavoro che ha fatto in questi due anni.

Ha significativamente incrementato visitatori e introiti delle tante realtà culturali che ha l’Italia”. Ha inoltre elogiato la decisione di tenere aperti musei e siti archeologici durante i giorni festivi, un’iniziativa che ha definito “intelligente” e necessaria per valorizzare il patrimonio culturale italiano.