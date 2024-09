La bibita Boem ideata da Fedez e Lazza è un flop, “Perdite per due milioni di euro”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il progetto imprenditoriale di Fedez, nato dalla creazione della bibita Boem, affronta difficoltà economiche, con perdite nel mercato italiano, nonostante buoni riscontri all’estero.

Problemi finanziari per Boem

Dopo il recente periodo difficile a livello personale, che ha visto la separazione da Chiara Ferragni, e alcuni problemi di salute, anche la vita imprenditoriale di Fedez inizia a mostrare segni di difficoltà.

L’azienda Boem, nata per produrre una bevanda in lattina a basso contenuto calorico con un particolare gusto allo zenzero, non sembra aver raggiunto i risultati sperati sul mercato italiano.

Il progetto, che ha visto la partecipazione del rapper Lazza come investitore, è stato lanciato con l’intenzione di rivoluzionare il mercato delle bevande. Tuttavia, secondo quanto riportato da Il Tempo, il bilancio del 2023 mostra un segno negativo.

Il bilancio in rosso

Il bilancio 2023 di Boem ha registrato una perdita di quasi 1,9 milioni di euro, a fronte di un fatturato di soli 235mila euro e costi pari a 2,2 milioni di euro. Durante un’assemblea a Milano, presieduta da Annamaria Berrinzaghi, madre di Fedez, gli azionisti hanno deciso di coprire il passivo attingendo dalla riserva sovrapprezzo azioni, ridotta ora a 600mila euro.

Nonostante queste difficoltà, una nota integrativa al bilancio segnala che le vendite del prodotto, disponibili anche presso Esselunga da ottobre, stanno ricevendo “feedback positivi”. Il vero ostacolo sembra essere la scarsa penetrazione del prodotto nel mercato italiano, mentre all’estero la bevanda sta ottenendo un discreto successo.