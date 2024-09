Tragedia in un agriturismo, 15enne muore in piscina per un malore improvviso, inutili i soccorsi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un ragazzo di 15 anni è morto mentre nuotava nella piscina di un agriturismo a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli.

La tragedia è avvenuta nella mattinata di sabato 7 settembre 2024.

Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento, con i carabinieri che stanno indagando sull’incidente.

Indagini in corso sul decesso del giovane in piscina

Le cause della morte del ragazzo sono ancora da chiarire. I carabinieri della stazione locale sono intervenuti subito sul posto per avviare i rilievi e raccogliere le testimonianze delle persone presenti.

Secondo le prime ipotesi, il decesso potrebbe essere stato causato da un malore improvviso che ha colto il giovane mentre nuotava nella piscina della struttura situata in via Flauti.

I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata sono al lavoro per approfondire le circostanze della tragedia.

Terza vittima in piscina in Campania nell’ultimo mese

Questo incidente rappresenta la terza morte di un giovane in piscina in Campania nell’arco di un mese.

Lo scorso 15 agosto, un bambino di 7 anni di Castellammare di Stabia è morto annegato in una piscina a Vico Equense, portando il sindaco a cancellare i festeggiamenti di Ferragosto in segno di lutto.

Pochi giorni dopo, il 29 agosto, un altro bambino di 13 anni è deceduto in una piscina in un agriturismo di Padula, in provincia di Salerno, dopo essersi sentito male mentre nuotava con una maschera subacquea.