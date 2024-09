Foggia, nuova aggressione al personale sanitario del Pronto Soccorso del Policlinico di Foggia: due infermieri colpiti da un paziente

0 Condivisioni acebook Twitter

Due infermieri del Policlinico “Riuniti” di Foggia sono stati aggrediti da un paziente in stato di agitazione, segnalando un altro episodio di violenza contro il personale sanitario.

Aggressione notturna al Policlinico di Foggia

Nella notte tra sabato e domenica, due infermieri del Policlinico Riuniti di Foggia sono stati vittime di un’aggressione violenta da parte di un paziente, giunto in pronto soccorso in evidente stato di ansia. Dopo essere stato registrato, l’uomo ha improvvisamente iniziato a inveire contro il personale, senza alcun motivo apparente, per poi passare alle mani. Uno degli infermieri è stato colpito con calci e pugni, mentre l’altro è stato schiaffeggiato.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno identificato l’aggressore e avviato gli accertamenti necessari. L’episodio si inserisce in un contesto di crescente tensione negli ospedali, dove il personale sanitario continua a essere esposto a episodi di violenza.

Precedenti episodi di violenza e mobilitazione del personale sanitario

Questo episodio di aggressione segue di pochi giorni un altro grave incidente avvenuto presso il reparto di Chirurgia Toracica, dove i parenti di una giovane paziente, deceduta durante un intervento, hanno aggredito medici e specializzandi. In quell’occasione, almeno 20 persone hanno preso d’assalto il reparto, costringendo il personale a barricarsi in una stanza per sfuggire alla furia dei familiari.

A fronte di questi eventi, le sigle sindacali Anaao Assomed e Cimo Fesmed hanno proclamato lo stato di agitazione del personale sanitario. È stata inoltre annunciata una manifestazione unitaria a Foggia, prevista per lunedì 16 settembre. Alla manifestazione parteciperanno i segretari nazionali Pierino Di Silverio e Guido Quici, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla grave situazione che affligge gli operatori sanitari.