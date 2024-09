Forte nubifragio su Roma: alberi caduti, strade allagate, metrò e aeroporto di Fiumicino chiusi, aerei dirottati

0 Condivisioni acebook Twitter

Un forte nubifragio ha colpito Roma nella notte tra il 9 e il 10 settembre, causando danni e disagi in tutta la città e nelle aree limitrofe.

Strade allagate e alberi caduti nella Capitale

Nella notte di lunedì 9 settembre, un violento nubifragio si è abbattuto su Roma, accompagnato da pioggia intensa, raffiche di vento e temporali. Il maltempo ha provocato numerosi disagi, con strade allagate e alberi caduti in diverse zone della città.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco ha eseguito circa un centinaio di interventi, molti dei quali per rami e alberi pericolanti, danni d’acqua e frane.

Le aree più colpite della Capitale includono via della Batteria di Porta Furba, via Mosca e via Appia Pignatelli. Anche nei comuni di Albano Laziale, Velletri e Frascati si sono verificati disagi a causa della caduta di alberi, con interventi ancora in corso nelle prime ore della mattinata.

Il maltempo ha allagato anche numerose case, soprattutto quelle situate ai piani terra. La Protezione Civile aveva già emesso un’allerta gialla per la giornata, anticipando le condizioni meteorologiche avverse.

Disagi nei trasporti: metro chiuse e voli sospesi

La situazione è risultata particolarmente complicata per quanto riguarda i trasporti. Diverse stazioni della metropolitana di Roma, tra cui Manzoni, Ponte Lungo e Cinecittà, sono state chiuse a causa degli allagamenti, e i treni della linea A non hanno effettuato fermate in queste stazioni. Inoltre, la coincidenza con lo sciopero dei trasporti ha peggiorato la situazione per i pendolari che si spostano in città per lavoro o studio. Già dalle prime ore della mattina si sono registrati ritardi e cancellazioni lungo la rete ferroviaria, in particolare sulla linea Fl3 Roma-Viterbo.

All’aeroporto di Fiumicino, le condizioni meteorologiche avverse hanno causato ulteriori disagi, con il blocco dei voli per diverse ore, provocando ritardi e lunghe attese per i passeggeri.