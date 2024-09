L’estate infernale di Mara Venier, “Dovrà fare altre due operazioni per recuperare la vista”

0 Condivisioni acebook Twitter

La conduttrice Mara Venier svela i dettagli della sua difficile estate, segnata da un’emorragia alla retina, e anticipa i cambiamenti di Domenica In.

L’estate complicata di Mara Venier: tre operazioni e la speranza di recuperare la vista

È stata un’estate difficile per Mara Venier, che ha affrontato un problema grave all’occhio destro. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice ha raccontato come, improvvisamente, abbia quasi completamente perso la vista dall’occhio destro a causa di un’emorragia retinica.

“Un’improvvisa emorragia alla retina dell’occhio destro che nel giro di 5 giorni si è espansa sempre di più”, spiega Venier. “Un lunedì sera guardando la tv mi sono resa conto che vedevo solo metà televisore, ho chiuso l’occhio sinistro e mi sono accorta che non vedevo niente: tutto scuro, tutto nero. La mattina dopo ero già in sala operatoria”.

La conduttrice ha già subito tre interventi chirurgici e ne dovrà affrontare altri due nella speranza di riguadagnare la vista. “Ora vedo qualcosa, ma ancora molto sfuocato. Sono in buone mani, ma è stato un trauma”, ha dichiarato Mara Venier, sottolineando come questa esperienza sia stata molto traumatica.

Il ritorno a Domenica In e i nuovi progetti

Nonostante le difficoltà, il lavoro ha aiutato Venier a trovare la forza per reagire. Ha infatti partecipato alle riprese del nuovo film di Ferzan Ozpetek, che le ha dato uno stimolo psicologico importante: “Per due volte sono stata operata e il giorno dopo ero sul set”. La conduttrice ha anche accettato di tornare a condurre Domenica In, nonostante avesse dichiarato in passato di voler chiudere con la storica trasmissione. “Anche quest’anno avevo deciso di non farla più, ma non so dire di no”, ha ammesso Venier, ribadendo però che questa sarà davvero l’ultima edizione: “Giuro: questa è l’ultima, è una promessa che faccio prima di tutto a me stessa”.

I cambiamenti a Domenica In: meno interviste e più attualità

La nuova edizione di Domenica In segnerà una svolta nel formato del programma. Dopo anni in cui le interviste sono state il punto di forza della trasmissione, Mara Venier ha deciso di cambiare approccio: “Il punto forte sono sempre state le mie interviste, ma ormai ho intervistato tutti quelli che c’erano da intervistare”. La conduttrice ha anticipato che il programma si concentrerà maggiormente su contenuti legati all’attualità e introdurrà nuovi elementi, come giochi e discussioni su argomenti di interesse generale, sempre evitando la cronaca. Concludendo con una battuta, Venier ha detto: “Non devo dimostrare più niente alla mia età: sono ancora qua, quest’anno pure un po’ cecata: me voglio diverti’”.