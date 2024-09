Malore improvviso in mare, muore in acqua turista a Torre dell’Orso, inutili i soccorsi

0 Condivisioni acebook Twitter

Un turista di 86 anni è deceduto a Torre dell’Orso a causa di un infarto mentre faceva il bagno. È il terzo caso simile in pochi giorni nel Salento.

Malore fatale per un turista a Torre dell’Orso

Tragedia questa mattina nella località balneare di Torre dell’Orso, marina di Melendugno, dove un turista 86enne, Ugo Cappilli, residente a Bagno a Ripoli in provincia di Firenze, ha perso la vita mentre era in vacanza con la sua famiglia. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, si trovava in acqua quando è stato colto da un improvviso infarto. Altri bagnanti hanno prontamente riportato il corpo dell’anziano a riva, dove è stato soccorso dai sanitari del 118. Nonostante i tentativi di rianimazione, il cuore di Cappilli aveva già cessato di battere.

Terzo caso in pochi giorni

I carabinieri della stazione locale sono intervenuti per effettuare i rilievi del caso, prima che la salma venisse restituita ai familiari per l’ultimo saluto. Questo è il terzo caso di malore fatale avvenuto nelle acque del Salento nel giro di pochi giorni. Appena ieri, un uomo di Casarano è deceduto dopo essere stato colto da un malore mentre rientrava da una battuta di pesca a Torre San Giovanni, marina di Ugento.