Michelle Comi al centro della polemica: “E’ inutile fare figli se non vi potete permettere una tata, vacanze e scuola privata”

Michelle Comi, celebre creator, ha suscitato nuove polemiche con le sue dichiarazioni provocatorie sulla maternità, innescando dibattiti e critiche online.

Le affermazioni di Michelle Comi sulla maternità

La creator Michelle Comi, ormai famosa per il suo stile di vita lussuoso e la sua presenza sui social, ha nuovamente attirato l’attenzione per alcune dichiarazioni controverse riguardanti la maternità.

In un recente intervento su un podcast, ha affermato che potrebbe pensare di avere un figlio solo nel momento in cui la sua popolarità fosse in declino: “Potrei fare dei figli quando scendo di hype così li butto sui social“, ha dichiarato, facendo riferimento ad altri creator che, secondo lei, sfruttano la figura del bambino per ottenere maggiore visibilità online.

Le parole di Comi hanno scatenato una forte reazione, lasciando spazio a molteplici interpretazioni. Non è chiaro se la sua fosse una critica velata ad altri personaggi noti o una semplice provocazione, ma le sue affermazioni hanno sollevato numerosi dibattiti sul tema della maternità e dei social media.

Il precedente dibattito sulla maternità

Non è la prima volta che Michelle Comi affronta il tema della maternità. Già nelle scorse settimane, aveva criticato chi decide di avere figli senza poter garantire loro uno stile di vita agiato: “Non potete permettervi la tata, le vacanze, una scuola privata… Poi vi separate tutti perché siete schizzati”, aveva detto. Ha paragonato la maternità all’acquisto di un oggetto di lusso, affermando: “Io quando mi sento sola mi faccio comprare una Prada. Quando ho voglia la tiro fuori e quando non ne ho più voglia la rimetto nell’armadio”.