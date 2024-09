Puglia, ritrovata dopo due giorni di ricerche la donna scomparsa facendo perde le sue tracce, sta bene

0 Condivisioni Facebook Twitter

Le ricerche di Antonia Salvemini, scomparsa da Scorrano, si sono concluse con esito positivo. La donna è stata trovata in buone condizioni di salute.

Il ritrovamento dopo giorni di ricerche

Si sono concluse con successo le operazioni di ricerca di Antonia Salvemini, la donna di 71 anni originaria di Molfetta e residente a Scorrano, scomparsa dalla sua abitazione la sera di domenica 8 settembre. Nel pomeriggio di oggi, le squadre di ricerca hanno individuato la donna nelle vicinanze di una casa allo stato rustico nel centro abitato di Scorrano, non lontano dalla sua residenza. La donna aveva trovato rifugio in questa struttura nei giorni successivi alla sua scomparsa, periodo caratterizzato anche da forti ondate di maltempo.

Le ricerche, coordinate dalla prefettura di Lecce e condotte da vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine, si sono protratte per oltre 48 ore. La Salvemini, che non aveva con sé né denaro né documenti, era uscita di casa con il solo telefono cellulare. Il marito aveva denunciato la scomparsa presso i carabinieri nella mattinata di lunedì, dando il via all’intensa attività di ricerca. Le condizioni di salute della donna sono state giudicate buone dopo un controllo da parte del personale sanitario, e la stessa è stata riaccompagnata dai suoi familiari.

Il supporto della protezione civile e l’intervento del sindaco

Durante la giornata odierna era stato organizzato un nuovo tavolo tecnico presso la prefettura, e il sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, aveva richiesto il supporto di una squadra di protezione civile proveniente dalla Basilicata, dotata di cani molecolari. Alle ricerche hanno partecipato numerosi volontari del coordinamento provinciale di protezione civile di Lecce, insieme ai carabinieri e ai vigili del fuoco. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, le operazioni sono state portate avanti con l’utilizzo di droni dotati di telecamere termiche, coprendo una vasta area extraurbana.

Nel pomeriggio, finalmente, è giunta la notizia tanto attesa del ritrovamento. Il sindaco Pendinelli ha espresso il suo ringraziamento a tutte le forze impegnate nelle ricerche, dichiarando: “L’impegno e lo sforzo di carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile e polizia locale di Scorrano, insieme alle altre unità, è stato eccezionale. Siamo felici di aver riportato la signora a casa in buone condizioni di salute”.