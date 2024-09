Incendio a Milano: emporio in fiamme tre giovani muoiono, sono rimasti incastrati nel locale

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un incendio scoppiato in un emporio di articoli cinesi a Milano ha causato la morte di tre giovani di nazionalità cinese. Le autorità indagano sulle cause del tragico evento.

Le fiamme in via Cantoni: tre giovani perdono la vita

Un grave incendio si è verificato ieri sera a Milano, precisamente in via Ermenegildo Cantoni 3, all’interno di un emporio di articoli cinesi. L’evento, accaduto intorno alle 23:00, ha tragicamente tolto la vita a tre giovani, tutti di nazionalità cinese. Le vittime sono due fratelli, rispettivamente di 19 e 17 anni, e una terza persona di 24 anni. I Vigili del fuoco, intervenuti con cinque mezzi del Comando di Milano, hanno lavorato per tutta la notte nel tentativo di domare l’incendio e mettere in sicurezza la struttura colpita.

Indagini in corso per stabilire le cause

Sul luogo del disastro sono intervenuti anche i Carabinieri e la polizia scientifica per avviare le indagini necessarie a comprendere le dinamiche che hanno causato l’incendio. Il personale del 118 e la polizia locale sono stati presenti per fornire supporto durante le operazioni di soccorso. Nel frattempo, i Vigili del fuoco sono ancora impegnati nelle operazioni di raffreddamento dell’edificio e nello smassamento delle macerie per garantire la completa sicurezza dell’area. La comunità locale resta colpita da questa tragedia, mentre le autorità si concentrano sulla ricerca delle cause che hanno portato al rogo.