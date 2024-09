Morto Chad McQueen: L’attore e produttore figlio di Steve McQueen si spegne a 63 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Chad McQueen, attore e produttore, è morto all’età di 63 anni. Conosciuto per il suo ruolo in Karate Kid e per essere il figlio di Steve McQueen, non si era mai ripreso da un incidente avvenuto nel 2020.

Il triste annuncio della famiglia McQueen

È stata la famiglia di Chad McQueen ad annunciare la sua scomparsa, avvenuta l’11 settembre nel suo ranch a Palm Desert, in California. I figli Chase e Madison insieme alla moglie Jeanie hanno condiviso la notizia tramite un post su Instagram: “Con dolore annunciamo la morte di nostro padre Chad McQueen. Il suo notevole viaggio come padre amorevole e il suo incrollabile impegno verso nostra madre hanno davvero costituito l’esempio di una vita piena di amore e dedizione”. La famiglia ha anche espresso il desiderio di commemorare e celebrare la vita di Chad in privato.

Le conseguenze dell’incidente del 2020

La carriera di Chad McQueen, figlio della leggenda di Hollywood Steve McQueen, era stata segnata anche dalla sua passione per le corse, attività che condivideva con il padre. Tuttavia, un incidente avvenuto nel 2020 aveva gravemente compromesso la sua salute. Nonostante gli sforzi per riprendersi, le sue condizioni si sono aggravate negli ultimi tempi, portandolo alla morte. Secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter, la notizia della sua scomparsa è stata confermata dall’amico di lunga data Arthur Barens, che ha sottolineato come Chad non si fosse mai ripreso completamente dopo la caduta.