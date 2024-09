Incidente durante qualifiche moto: muore il noto pilota e influencer Luca Salvadori, aveva 32 anni

0 Condivisioni Facebook Twitter

Luca Salvadori, noto pilota e influencer italiano di 32 anni, ha perso la vita in un incidente durante le qualifiche della tappa finale dell’International Road Racing Championship a Frohburg, Germania.

L’impatto fatale durante la gara



L’incidente è avvenuto durante l’ultima gara prevista per sabato sera, che avrebbe assegnato i titoli nelle categorie Supersport e Superbike. Alla fine del primo giro, il pilota tedesco Didier Grams è caduto in una curva, provocando l’incidente che ha coinvolto anche Salvadori. Quest’ultimo è stato immediatamente trasportato in ospedale con ferite gravissime, che si sono poi rivelate fatali.

Luca Salvadori: pilota e influencer di successo

Salvadori era noto non solo per le sue abilità in pista ma anche per la sua presenza sui social media, dove documentava le sue avventure motoristiche. Recentemente aveva vinto con la Ducati il Campionato Italiano di Velocità in Salita e aveva deciso di partecipare alla gara di Frohburg per la prima volta. Aveva ottenuto il miglior punteggio in qualifica, non immaginando che quella sarebbe stata la sua ultima corsa.