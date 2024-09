Svolta Novak Djokovic, nuove priorità e riduzione dei tornei parteciperà agli Slam e alla Davis

0 Condivisioni Facebook Twitter

Novak Djokovic ha annunciato un cambio significativo nelle sue priorità e nel modo di prepararsi per i grandi eventi. A 37 anni, il campione serbo ha deciso di concentrarsi principalmente sugli Slam e sulle competizioni con la Serbia, riducendo la sua partecipazione ad altri tornei.

Una nuova gestione del fisico

La necessità di imparare a gestire il proprio fisico è diventata fondamentale per Djokovic, soprattutto dopo gli infortuni dell’ultimo anno. Il serbo sta adottando un approccio più attento alla gestione delle energie per poter continuare a competere ai massimi livelli e vincere negli ultimi anni della sua carriera. Questa scelta rappresenta un’opportunità per nuovi talenti, come Jannik Sinner, che si troverà un rivale in meno nella corsa al primo posto del ranking.

Un cambiamento di programma

Dopo la vittoria in Coppa Davis contro Ioannis Xilas, Djokovic ha annunciato in conferenza stampa il suo nuovo approccio alla preparazione dei tornei. Non seguirà più una tabella di marcia rigorosa, ma sarà più spontaneo nelle sue scelte. “Di solito nella mia carriera avevo il mio programma pronto con sei mesi di anticipo, ma oggi non è più così,” ha dichiarato il campione. “Ho bisogno di riposare fisicamente, emotivamente e mentalmente per iniziare a pensare a cosa voglio fare dopo.”

Tornei esclusi e nuove priorità

Djokovic ha rivelato che alcuni tornei non rientreranno più nei suoi obiettivi futuri. Ha specificato che non inseguirà più le ATP Finals e che Torino non è un obiettivo per lui. “Non inseguo la classifica. Per quanto mi riguarda, ho chiuso con quei tornei,” ha spiegato. Tuttavia, ha sottolineato che le sue priorità rimarranno gli Slam e le competizioni con la nazionale serba, mentre tutto il resto diventa meno rilevante.