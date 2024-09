Mara Venier in lacrime all’inizio di Domenica In: omaggio a Luca Giurato, “Se sono ancora qui è solo grazie a te”

0 Condivisioni Facebook Twitter

Mara Venier ha dato il via alla sua ultima stagione di Domenica In con un commovente ricordo di Luca Giurato, scomparso l’11 settembre 2024. La conduttrice ha dedicato la prima puntata al collega e amico.

Un omaggio sentito a Luca Giurato

La nuova stagione di Domenica In ha avuto un inizio carico di emozione per Mara Venier. Questa edizione segna l’ultima per la storica conduttrice, che ha deciso di lasciare il programma dopo sedici anni di conduzione per dedicarsi alla famiglia. L’emozione di Mara non è stata solo legata al pensiero del suo addio alla televisione, ma soprattutto al ricordo di Luca Giurato, scomparso pochi giorni fa all’età di 84 anni. Giurato fu la persona che per prima volle Mara al suo fianco nella stagione 1993-94 di Domenica In.

L’emozione di Mara Venier

Con la voce rotta dall’emozione, Mara ha ricordato Giurato durante la puntata: “Ho cominciato con la stagione 1993-94 di Domenica In e mi ha voluto lui, mi ha voluto vicino a sé Luca Giurato e voglio ricordare quell’edizione così”. Dopo aver mandato in onda un filmato commemorativo, la conduttrice ha concluso: “Per te Luca. Ciao Luca, se sono qui ancora oggi è solo grazie a te”. Questo omaggio ha toccato profondamente il pubblico, ricordando l’importanza di Giurato nella carriera di Mara Venier.

Un’ultima stagione ricca di emozioni

Mara ha aperto la puntata con meno entusiasmo del solito, visibilmente toccata dalla commozione. Ha poi spiegato la sua scelta di lasciare il programma, esprimendo gratitudine al suo pubblico e ai colleghi che l’hanno accompagnata in questi anni. Questo addio segna la fine di un’era per Domenica In, ma Venier ha voluto sottolineare, con molta compostezza, che se è arrivata fin qui è stato grazie all’inizio condiviso con Giurato.