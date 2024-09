Puglia, incidente mortale sull’A14, panda tampona un tir, muore giovane 27enne

0 Condivisioni Facebook Twitter

Un giovane di San Severo, 27 anni, muore in un incidente stradale sull’autostrada A14 vicino Cerignola. L’auto si è scontrata con un camion, conducente illeso.

Tamponamento fatale sull’A14

Questa mattina, un tragico incidente stradale si è verificato sull’autostrada A14 nei pressi di Cerignola. Un 27enne di San Severo ha perso la vita mentre era alla guida di una Fiat Panda che, per cause ancora in corso di accertamento, ha tamponato un camion.

L’urto è stato fatale per il giovane conducente, mentre il camionista è rimasto illeso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Intervento della polizia stradale

La polizia stradale è stata chiamata a intervenire per effettuare i rilievi necessari e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’area è stata messa in sicurezza per consentire alle autorità di condurre le indagini e determinare eventuali responsabilità. Si attendono ulteriori dettagli per capire le circostanze che hanno portato al tragico tamponamento.