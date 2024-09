Morto Tito Jackson a 70 anni, membro dei Jackson 5 e fratello di Michael Jackson

0 Condivisioni Facebook Twitter

Il chitarrista dei Jackson 5, Tito Jackson, è morto a 70 anni. La notizia è stata confermata dal nipote Siggy e riportata inizialmente da Entertainment Tonight.

Le circostanze della morte

La notizia della scomparsa di Tito Jackson è stata resa nota da Steve Manning, amico e socio di lunga data della famiglia Jackson. Secondo le prime informazioni, Tito sarebbe stato colpito da un attacco di cuore mentre era alla guida, sebbene al momento non siano state rilasciate conferme ufficiali sulla causa del decesso. Nei mesi precedenti, Jackson era stato in tour con alcuni dei suoi fratelli.

Il successo con i Jackson 5

Tito era uno dei membri fondatori dei Jackson 5, la celebre band che portò al successo mondiale il fratello Michael Jackson. La formazione originale includeva anche Jackie, Jermaine, e Marlon (con Randy Jackson che si unì successivamente quando la band cambiò nome in The Jacksons). I Jackson 5 sono stati un fenomeno pop globale, grazie a brani come “I Want You Back”, “ABC” e “I’ll Be There”. Nel 1997, sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame.

Tito suonava la chitarra durante le esibizioni dal vivo, ma per un periodo non poté suonare o scrivere canzoni a causa del contratto con la Motown, l’etichetta discografica con cui erano legati. Solo dopo aver firmato un nuovo contratto con la Epic Records a metà degli anni ’70, Tito ebbe l’opportunità di esprimersi pienamente come musicista. Nel 2016, ha pubblicato il suo primo album solista, “Tito Time”.

Ultimi concerti e omaggio al fratello Michael

Recentemente, Tito si era esibito insieme ai fratelli Jackie e Marlon sotto il nome The Jacksons, con concerti in Scozia, Inghilterra e California durante l’estate. L’8 settembre, la band ha suonato in Inghilterra e aveva in programma altri concerti, tra cui uno il 25 ottobre ad Atlantic City e un altro il 1° novembre a Cincinnati.

Pochi giorni prima della sua morte, Tito aveva reso omaggio al fratello Michael Jackson visitando un monumento a lui dedicato a Monaco. “Prima del nostro spettacolo a Monaco, io e i miei fratelli Jackie e Marlon abbiamo visitato il bellissimo monumento dedicato al nostro amato fratello, Michael Jackson. Siamo profondamente grati per questo luogo speciale che onora non solo la sua memoria ma anche la nostra eredità condivisa,” aveva dichiarato.