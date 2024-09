Puglia, incidente sulla litoranea, centauro 50enne muore dopo essere finito contro un muro con la sua moto

0 Condivisioni Facebook Twitter

Giuseppe Fiorentino, 50 anni, è la terza vittima in poche ore sulle strade del Salento. Il tragico incidente è avvenuto lungo la litoranea che collega Otranto a Porto Badisco, dove il centauro ha perso il controllo della sua moto, finendo contro un muretto.

L’incidente e i soccorsi

Il sinistro si è verificato nel cuore della notte sul litorale adriatico. Fiorentino, originario di Castrignano de’ Greci, avrebbe perso il controllo del suo mezzo, impattando violentemente contro un muretto e venendo scaraventato sull’asfalto. Nonostante l’intervento tempestivo dei sanitari del 118, allertati dagli automobilisti di passaggio, per il 50enne non c’era più nulla da fare. Sul luogo sono giunti i carabinieri della stazione di Minervino di Lecce e i colleghi della compagnia di Maglie per eseguire i rilievi e avviare le indagini sulle cause dell’incidente.

Il Salento in lutto e altri incidenti

Fiorentino era un commerciante ambulante e un appassionato chitarrista, conosciuto per aver suonato in diverse band locali fin da giovane. La sua improvvisa scomparsa lascia nel dolore la moglie, i figli e l’intera comunità salentina, già provata da altre due tragedie simili in poche ore.

Prima dell’incidente sulla litoranea di Otranto, un 29enne di Melissano ha perso la vita sulla statale 274, e poco prima, un centauro di 46 anni è morto sulla strada che collega Gallipoli e Mancaversa. Questa escalation di incidenti mortali solleva preoccupazioni sulla sicurezza stradale nel Salento, portando alla ribalta la necessità di affrontare il tema con urgenza.